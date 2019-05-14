Для владимирцев на терменвоксе сыграет правнук его изобретателя

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-14T12:31:07+03:00

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19 мая во Владимире состоится большой концерт Петра Термена - правнука знаменитого советского изобретателя Льва Термена, создателя терменвокса. Это необычный электромузыкальный инструмент, который издает звуки за счет движения рук музыканта в электромагнитном поле. Сейчас терменвокс становится популярным музыкальным инструментом. Существует и популярная в Японии модификация терменвокса в виде матрёшки – матремин.

Петр Термен, руководитель российской школы терменвокса, расскажет об истории инструмента, а также сыграет произведения Рахманинова, Гречанинова и других классиков. Организаторы концерта – Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Концертмейстер – Яна Тарасова, композитор, лауреат всероссийского хорового конкурса.

Пётр Термен уже выступал во Владимире на книжном фестивале «Бу!Фест – наука», где играл вместе с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром, а также в книжном магазине «Эйдос».

Начало концерта в 15:00.

Место проведения: Музейный центр «Палаты», ул. Большая Московская, 58, 3 этаж (большой концертный зал).

Вход свободный. Бесплатные билеты можно получить в кассах Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ). Концерт проводится в рамках совместного с ВСМЗ проекта «ИЦАЭ в музее».

Дополнительная информация по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.

ИСТОЧНИК KP.RU