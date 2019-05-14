В Юрьев-Польском мужчина порезал троих и угрожал убийством незнакомке

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-14T12:20:50+03:00

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История, похожая на триллер, случилась в Юрьев-Польском в декабре прошлого года. Двое приезжих из Белоруссии вечером оказались в гостях у случайных знакомых - местных жительниц. Сидели хорошо, но тут к женщинам пришли их местные приятели. Одному из приезжих это не понравилось, и он накинулся на гостей с ножом.

Ударив каждого из троих пришедших парней по одному разу ножом в живот, мужчина убежал из квартиры и стал думать, как бы спрятаться. А тут, как на грех, на обочине возле дома стоит автомобиль, за рулем - женщина. Беглец прыгнул на переднее сиденье, держа в руке нож, приставил его к шее женщины и потребовал:

- Гони живее, а то убью!

Женщина перепугалась и отвезла напавшего, куда он требовал. К счастью, он не исполнил свою угрозу, женщина не пострадала.

Нападавшего задержали через несколько дней. Теперь, как сообщает владимирская прокуратура, ему грозит до 12 лет за нападение на троих юрьев-польчан и 2 года за угрозу убийством водителю автомобиля. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU