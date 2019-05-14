Двое бывших полицейских получили по 7 лет за взятки

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-14T12:09:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петушках районный суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции Петушинского района. Их признали виновными в получении взятки «за совершение заведомо незаконных действий».

Как сообщает владимирская прокуратура, в октябре 2017 года двое сотрудников полиции Петушинского района помогли одному местному предпринимателю незаконно отобрать у одной коммерческой организации экскаватор Volvo. Это экскаватор был объектом спора - обе фирмы требовали его себе. Как установило следствие, полицейские действовали не бескорыстно - за изъятие экскаватора они получили взятку в размере 50 тыс. рублей (на двоих).

Приговор, несмотря на не особо внушительную сумму взятки, оказался суровым: один из бывших полицейских получил 7 лет и 1 месяц колонии строгого режима, второй - 7 лет и 2 месяца (тоже строгого режима). Плюс лишение права занимать должности в органах внутренних дел и исполнять функции представителей власти и штраф 250 тыс. рублей каждому.

Кстати, в феврале 2019 года одному из них суд уже вынес приговор - 5, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и лишением права занимать в органах внутренних дел должности, связанные с исполнением функций представителя власти на срок 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU