Директор департамента имущественных отношений Владимирской области оставил свой пост

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-14T11:59:55+03:00

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14 мая директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Александр Сердюков покинул свой пост. Сегодня у него - последний день на рабочем месте. Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что контракт с Сердюковым расторгнут по соглашению сторон.

Александр Сердюков был назначен директором департамента имущественных и земельных отношений 9 ноября 2016 года, сменив на этом посту Елену Мазанько, оставшуюся вице-губернатором. В ДИЗО Владимирской области уроженец Тамбовской области Александр Сердюков работал с 2013 года, до этого служил в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. С 1998 по 2008 годы служил во внутренних органах следователем.

ИСТОЧНИК KP.RU