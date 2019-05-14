В Покрове двухлетняя девочка выпала из окна

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-14T11:39:36+03:00

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13 мая двухлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, придвинула к окну табуретку, отодвинула горшок с цветком, который удерживал приоткрытое окно, забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты третьего этажа на землю.

Девочка, к счастью уцелела. Пострадавшую с травмой головы, многочисленными ушибами и ссадинами увезли в ЦРБ города Петушки, где она находится под наблюдением врачей.

СК России по Владимирской области оценивает обстоятельства произошедшего, выясняются все подробности по факту травмирования ребенка, выпавшего из окна. На данный момент уже известно, что девочка воспитывается в многодетной благополучной семье. В момент происшествия мама вышла из комнаты по домашним делам и не уследила за ребенком.

Следственный комитет намеревается провести профилактику с родителями пострадавшей. Напомним, в 2019 году на территории Владимирской области уже было зафиксировано три подобных случая. Сотрудники органов в очередной раз призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU