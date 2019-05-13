Владимирские спасатели эвакуировали четыре ТЦ, получив сообщения «по каналам оперативного реагирования

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-13T17:28:50+03:00

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13 мая около 15.30 были эвакуированы торговые центры "Торговые ряды", "Мегаторг", "Крейсер", и по сообщениям в соцсетях, ТЦ «Восток-1», а также автовокзал. Каждое из зданий оцепили люди в форме и касках, территорию торговых центров оградили от посетителей. На месте работают сотрудники полиции, кинологи и спасатели.

По неподтвержденной информации, в полицию поступили сообщения о подозрительных предметах, оставленных в эвакуированных зданиях. В ТЦ «Крейсер», по словам директора, задымился один из отделов. На месте происшествия также сработали полицейские и спасатели.

На данный момент, никакой официальной информации в полиции не дают. В МЧС заявили, что «по каналам оперативного реагирования» к ним поступило несколько сообщений о том, что необходима поддержка. Пожарно-спасательные подразделения, по словам сотрудника пресс-службы Ильи Севостьянова, быстро выехали на места, чтобы помочь в эвакуации людей, а так же ликвидации возможных последствий ЧП. Неизвестно также, существует ли реальная угроза, или эта волна - происки мошенников.

Напомним, зимой по некоторым городам, включая Владимир, прошла волна телефонных угроз о заложенных взрывных устройствах от мошенников. Под удар попали не только торговые центры, но и государственные сооружения, такие как Белый дом, школы, больница. Тогда виновником эвакуаций стал школьник, решивший «пошалить». Кто стоит за ажиотажем в этот раз — пока остается неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU