Во Владимире эвакуировали автовокзал

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-13T17:29:34+03:00

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13 мая днем по Владимиру прокатилась волна сообщений о минировании нескольких общественных зданий. Кроме торговых центров, в городе эвакуировали автовокзал. Отправления автобусов происходит от небольшого выезда немного в стороне от здания вокзала.

Отметим, что на данный момент эвакуированы здания торговых центров "Торговые ряды", "Восток-1", "Мегаторг" и "Крейсер". Все здания оцеплены, на месте работают кинологи.

ИСТОЧНИК KP.RU