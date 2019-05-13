2019-05-13T17:29:34+03:00
Происшествия

Во Владимире эвакуировали автовокзал

Здание оцепили полицейские
Артём Черепанов
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Эвакуация ТЦ "Крейсер"Эвакуация ТЦ "Крейсер"Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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13 мая днем по Владимиру прокатилась волна сообщений о минировании нескольких общественных зданий. Кроме торговых центров, в городе эвакуировали автовокзал. Отправления автобусов происходит от небольшого выезда немного в стороне от здания вокзала.

Отметим, что на данный момент эвакуированы здания торговых центров "Торговые ряды", "Восток-1", "Мегаторг" и "Крейсер". Все здания оцеплены, на месте работают кинологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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