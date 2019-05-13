2019-05-13T16:09:55+03:00
Происшествия

Во Владимирской области орудовала банда преступников: 10 человек задержали, четверо - в розыске

Группа грабила фирмы по пошиву одежды и отнимала деньги и украшения у иностранцев
Валерия Рудометова
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В суд направлено 2 уголовных дела в отношении 10 членов преступной группы. Их осудят за разбой в особо крупном размере, грабеж и неправомерное завладение автомобилем.

По данным прокуратуры Владимирской области, в августе-октябре 2016 года ранее судимый мужчина создал преступную группу в составе 15 человек, которая занималась нападением на частные фирмы по пошиву одежды в Московской и Владимирской областях, где работали вьетнамцы.

Под видом сотрудников правоохранительных органов, в камуфляжной форме, в масках, с бейсбольными битами и револьвером грабители врывались в помещения, где находились иностранцы, отнимали у них деньги, золотые украшения и другие ценные вещи. Кроме того, они забирали с собой всю одежду, которую шили фирмы.

В Московской и Владимирской областях было совершено 4 нападения и одно - на фирму по реализации ювелирных изделий в Костроме. Ущерб составил более 17 млн рублей.

Кроме того, члены группы угнали автомобиль, на котором потом ездили на преступления.

Четверо сейчас находятся в розыске, один - покончил с собой. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Орехово-Зуевским городским судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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