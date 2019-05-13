2019-05-13T15:29:59+03:00
Общество

Во Владимире пройдет Арт-субботник

Принять участие в нем смогут все желающие
Ирина Мальцева
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18 мая в полдень в садах около ДТЮ пройдет Арт-субботник, на котором неравнодушные владимирцы не только уберут мусор, но и выскажут пожелания относительно будущего благоустройства парка. Темой традиционного мероприятия, впервые прошедшего в 2016 году, станет «Ярмарка идей». Владимирцев, собравшихся на субботник, спросят, что им нужно в парке для комфортного отдыха, спросят, где лучше проложить дорожки, поставить скамейки и устроить детскую площадку. Все предложения организаторы направят руководству города и области. А после раздельного сбора мусора, оставшегося в садах, участников ждет пикник, на который каждый может принести свое угощение для участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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