2019-05-13T14:52:43+03:00
Политика

В Александровском районе вслед за Владимиром решили объединить должности главы администрации и района

Депутаты местного райсовета решили обратиться в ЗС с просьбой разрешить отказаться от двоевластия
Сергей МОРКОВКИН
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Депутаты Александровского районного совета народных депутатов высказались за объединение должностей главы местной администрации и главы района, как это будет сделано во Владимире в следующем году. Об этом сообщает издание "Новый город Александров".

Источник отмечает, что решение поддержала глава района Людмила Кузьмина и большинство народных избранников. Предложивший объединение депутат Николай Платонов также сослался на положения областного закона № 120, дающего право отказаться от двоевластия только Владимиру. Народные избранники решили обратиться в ЗС с просьбой позволить им принять подобное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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