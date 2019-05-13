В Александровском районе вслед за Владимиром решили объединить должности главы администрации и района

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-13T14:52:43+03:00

Депутаты местного райсовета решили обратиться в ЗС с просьбой разрешить отказаться от двоевластия

Изменить размер текста: A A

Депутаты Александровского районного совета народных депутатов высказались за объединение должностей главы местной администрации и главы района, как это будет сделано во Владимире в следующем году. Об этом сообщает издание "Новый город Александров".

Источник отмечает, что решение поддержала глава района Людмила Кузьмина и большинство народных избранников. Предложивший объединение депутат Николай Платонов также сослался на положения областного закона № 120, дающего право отказаться от двоевластия только Владимиру. Народные избранники решили обратиться в ЗС с просьбой позволить им принять подобное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU