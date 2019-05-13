2019-05-13T14:06:25+03:00
Происшествия

В Балакирево в пруду утонул человек

Его тело спасатели нашли через час после трагедии
Артём Черепанов
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12 мая в поселке Балакирево Александровского района в Угольном пруду утонул мужчина. Местный житель в непривычно жаркую для начала мая погоду пошел искупаться и не вернулся домой. В МЧС позвонили обеспокоенные знакомые. Через час тело погибшего извлекли из водоема. Сейчас по факту гибели человека полицейские проводят проверку.

Это первый случай гибели человека на воде во Владимирской области в 2019 году. Зимой под Гороховцом под лед провалился лыжник, но его вовремя успели извлечь из ледяного плена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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