2019-05-13T11:51:37+03:00
Происшествия

Владимирские полицейские задержали преступника в Краснодарское крае

Спустя пол года сотрудники органов нашли обидчика жителя Владимира
Артем Бердник
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Осенью прошлого года 55-летний владимирец обратился в полицию, заявив, что у него украли мобильный телефон и наручные часы общей стоимостью 23 тысячи рублей. Потерпевший пояснил, что в одном из местных кафе у него случился конфликт с другим посетителем. Когда мужчина пошел домой, этот самый посетитель налетел сзади, сбил с ног, снял часы с руки, забрал телефон и убежал.

Полицейским удалось выяснить, что подозреваемый родом из Краснодарского края. По информации УМВД России по Владимирской области, в конце апреля 2019 года владимирские полицейские выехали на юг для задержания преступника. Совместно с работниками местного УМВД, им удалось найти и задержать подозреваемого, 39-летнего жителя Краснодарского края. Свою вину он полностью признал, пояснив, что награбленное продал, а деньги потратил. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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