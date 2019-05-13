В Ковровском районе из-за разлитого мыла на трассе погибли двое, девять пострадали

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-13T10:02:56+03:00

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12 мая 2019 года на 250 км Федеральной автотрассы М7 «Волга» в Ковровском районе произошло ДТП с пострадавшими и погибшими.

По предварительной информации УМВД по Владимирской области, около 16.40 из грузовика «Scania», водитель которого ехал в сторону Нижнего-Новгорода, упало шесть емкостей с мыльным веществом. Мыло вылилось на встречную полосу дороги. Первым с выпавшими контейнерами столкнулся автомобиль «KiaRio», в котором пострадали пятеро человек, в том числе ребенок 2010 года рождения.

Через 5 минут водитель другой машины - «KiaSportadge», двигаясь с Москвы в сторону Нижнего, также наткнулся на мыло, не справился с управлением и улетел в кювет. Пострадал 1 человек.

Уже в 17.10 из-за того же мыла водитель «Audi A4» столкнулся с машиной «Scania». В результате столкновения в автомобиле «Audi» два человека погибли и трое получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы в больницы. Движение на данном участке автодороги полностью восстановлено.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Посмотреть видео можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU