Машина раскололась надвое: в результате ДТП в Вязниках пострадали четверо

СЕГОДНЯ 19:34 2019-05-12T19:34:13+03:00

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12 мая 2019 года на ул. Большая Московская в Вязниках водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «BMW 318», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной», которой управлял молодой человек 1998 года рождения. После удара машина «BMW» влетела в дерево. В результате автомобиль раскололся надвое.

По данным пресс-службы УМВД, водитель «BMW 318» получил ушиб грудной клетки и головы, его пассажир - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы. Больше всех досталось мужчине на заднем сиденье «BMW» : у него - разрыв внутренних органов, перелом ребер, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

Также ушибы получила пожилая пассажирка автомобиля «Лада Калина» - женщина 1939 года рождения направлена на амбулаторное лечение.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU