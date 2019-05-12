2019-05-12T17:45:58+03:00
Происшествия

В Вязниках машину разорвало на части

Автомобили "BMW" и "Лада Калина" столкнулись у городской администрации
Валерия Рудометова
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"Подслушано Вязники""Подслушано Вязники"Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 12 мая, в районе 15.00 столкнулись автомобили "BMW" и "Лада Калина". Авария произошла неподалеку от вязниковской администрации. Очевидцы сообщают, что якобы "BMW" была собрана из двух машин. Поэтому ее разорвало по швам сварки на две части. У "Лады Калины" поврежден только бампер.

Жители Вязников пишут в соцсети, что знают водителя "BMW" и говорят, что он жив - его отвезли в больницу. По предварительным данным, пассажирка "Лады Калины" - пожилая женщина - тоже находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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