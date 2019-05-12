2019-05-12T13:47:57+03:00
Происшествия

Ранее судимый ковровчанин избил прохожего, чтобы отнять у него телефон за 1700 рублей

Теперь он проведет в колонии 2,5 года
Валерия Рудометова
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Ковровским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого ковровчанина.

В ноябре 2018 года во дворе одного из домов ковровчанин решил украсть мобильник у выпившего мужчины.

Чтобы отвести его в безлюдное место, мужчина предложил нетрезвому жителю проводить его до гостиницы. Ковровчанин ударил ногой в область шеи выпившего мужчину, а потом добил в спину. После этого подсудимый достал из кармана избитого телефон и убежал. А телефон стоил всего 1700 рублей.

Теперь дебошир проведет в колонии особого режима 2, 5 года. Суд учел несовершеннолетнего ребенка и заболевания подсудимого. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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