Ранее судимый ковровчанин избил прохожего, чтобы отнять у него телефон за 1700 рублей
Ковровским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого ковровчанина.
В ноябре 2018 года во дворе одного из домов ковровчанин решил украсть мобильник у выпившего мужчины.
Чтобы отвести его в безлюдное место, мужчина предложил нетрезвому жителю проводить его до гостиницы. Ковровчанин ударил ногой в область шеи выпившего мужчину, а потом добил в спину. После этого подсудимый достал из кармана избитого телефон и убежал. А телефон стоил всего 1700 рублей.
Теперь дебошир проведет в колонии особого режима 2, 5 года. Суд учел несовершеннолетнего ребенка и заболевания подсудимого. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU