2019-05-12T12:21:29+03:00
Общество

Во Владимирской области засадили сосной и елью 10 гектаров земли

В акции принимали участие школьники, волонтеры, лесники и чиновники
Валерия Рудометова
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..Фото: Администрация Владимирской области
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Владимирская область присоединилась в общероссийской экологической акции «Всероссийский день посадки леса». Инициатором проведения дня посадки леса является Федеральное агентство лесного хозяйства.

Как сообщает департамент лесного хозяйства Владимирской области, акция стартовала еще в середине апреля в Селивановском лесничестве. К посадке присоединились коммерческие структуры и волонтеры. На площади 2 га посадили сосну обыкновенную. Через неделю члены школьного лесничества Красногорбатской средней школы вместе с сотрудниками Селивановского лесничества на площади 1 га высадили почти 5 тысяч сеянцев сосны.

Также сосновые леса посадили в Суздальском, Юрьев-Польском и Камешковском лесничествах. А на территории Киржачского лесничества на площади 1,4 га были высажены смешанные культуры. В Петушинском районе школьники и лесники высадили более 14,5 тысяч сеянцев ели европейской. Общая площадь составила 3,2 га. В Гусь-Хрустальном районе - около 25 тысяч сеянцев сосны.

Во Владимирском лесничестве высадили 8 тысяч сеянцев сосны. К посадке присоединились не только волонтеры, но и администрация города Владимира во главе с начальником отдела по охране окружающей среды Сергеем Сухопаровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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