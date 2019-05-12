Во Владимире ядовитые змеи водятся в Коммунаре, Мостострое, Луневе

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-12T10:47:44+03:00

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Во Владимирской области водятся три вида змей – уж, медянка и гадюка обыкновенная. Опасны из них только гадюки. Это небольшая змея, и общая длина ее редко превышает 75 сантиметров. Окраска сильно варьирует от серого и голубоватого до медно-красного и черного, с зигзагообразным рисунком на спине.

Сотрудники МЧС назвали районы, где есть большая вероятность встретить ядовитую змею.

Так, во Владимире они водятся в Коммунаре, Заклязьминском, Кусунове, Уварове, Злобине, Никулине, Мостострое, Луневе. В Судогодском районе – в окрестностях деревень Лаврово, Быково, Дубенки, Новопетрово, Нагорное, в урочище Болото Змеиный остров. В Петушинском районе змеи живут на окраинах населенных пунктов: Леоново, Болдино, Крутово, Марково, Богдарня, на территории Напутновских карьеров. В Камешковском районе лучше обходить стороной торфяные карьеры у села Лаптево, болото у села Давыдово, придорожные канавы у деревни Лошаиха, озеро Черное, СНТ «Дальний».

В Киржачском районе гадюки чаще встречаются в поймах рек Шерны, Вахчелки и Дубенки. В Ковровском – в пойме Клязьмы.

В Меленковском районе гадюк мало, но заболоченные местности южнее линии, связывающей деревни Пичугино, Тимошино, Коровино, Соколье, – их территория.

ИСТОЧНИК KP.RU