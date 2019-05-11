Жительница Лакинска осуждена за незаконную торговлю алкоголем

СЕГОДНЯ 20:05 2019-05-11T20:05:15+03:00

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Горожанка подрабатывала, продавая у себя дома спиртосодержащие напитки местным жителям. За незаконную торговлю алкоголем ее привлекали к административной ответственности и штрафовали. Но она еще раз решила подзаработать и продала незнакомцу полулитровую бутылку спиртосодержащей жидкости. За незаконную розничную продажу спиртосодержащей бытовой продукции жительницу Лакинска привлекли к уголовной ответственности и приговором Собинского городского суда, признавшего ее виновной, ей назначены исправительные работы сроком на четыре месяца с удержанием десяти процентов заработка в доход государства ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU