Жительница Лакинска осуждена за незаконную торговлю алкоголем
Женщина не в первый раз нарушила закон
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Горожанка подрабатывала, продавая у себя дома спиртосодержащие напитки местным жителям. За незаконную торговлю алкоголем ее привлекали к административной ответственности и штрафовали. Но она еще раз решила подзаработать и продала незнакомцу полулитровую бутылку спиртосодержащей жидкости. За незаконную розничную продажу спиртосодержащей бытовой продукции жительницу Лакинска привлекли к уголовной ответственности и приговором Собинского городского суда, признавшего ее виновной, ей назначены исправительные работы сроком на четыре месяца с удержанием десяти процентов заработка в доход государства ежемесячно.
ИСТОЧНИК KP.RU