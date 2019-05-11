2019-05-11T18:32:46+03:00
Происшествия

Ковровчанка, продававшая свадебное платье, стала жертвой мошенников

Горожанка лишилась почти сорока тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Тридцатитрехлетняя жительница Коврова решила продать свадебное платье и разместила объявление на одном из сайтов. Она поверила незнакомцам, позвонивших ей и заявивших о желании купить платье. Деньги за наряд покупатели пообещали перевести на карту и якобы для того, чтобы перевод состоялся, попросили сообщить банковские реквизиты и в том числе пин-коды. Доверчивая женщина сообщила, а в результате лишилась более 37 тысяч рублей, списанных с карты. По такой же схеме обманули и двадцатишестилетнего ковровчанина, давшего объявление на сайте о продаже газовой плиты. Он сообщил потенциальному покупателю номер карты и пин-коды, приходившие ему в смс-сообщениях. В итоге у него списали пятнадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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