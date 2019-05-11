Во Владимире липы посадят около детсадов и школ
Более 150 новых саженцев появится до конца мая на улицах областного центра
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Посадка деревьев запланирована в рамках весенней экологической акции, в которой традиционно активно участвуют не только сотрудники предприятий, но и сами школьники со студентами. Высаживать липы мелколистные начнут после майских праздников около детских садов, школ и больниц с поликлиниками. Такие деревья выбрали не случайно – они неприхотливы, легко приживаются, их можно спокойно обрезать и пересаживать, не переживая за последствия. Не исключено, что именно липы, только уже в кадках, украсят и Театральную площадь перед областным театром драмы. Сейчас этот проект обсуждается.
ИСТОЧНИК KP.RU