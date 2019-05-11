2019-05-11T12:47:11+03:00
Общество

Владимирскую область ждет гроза, град и ураган

Грозовой фронт накроет некоторые районы 11 мая
Ирина Мальцева
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 11 мая в регионе ожидается сильный дождь, гроза и град. Порывы шквалистого ветра в некоторых районах могут достигать двадцати метров в секунду. Спасатели предупреждают: из-за сильного ветра могут пострадать люди, поэтому не стоит прогуливаться под деревьями, оставлять около них или рекламных щитов автомобили, а также выходить из дома без крайней необходимости. Кстати, в ГУ МЧС по Владимирской области не исключают, что без электричества могут остаться и некоторые населенные пункты, а при авариях и других чрезвычайных ситуация рекомендуют звонить на телефоны спасения: «01» с городского, «101» или «112» с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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