2019-05-11T12:37:35+03:00
Происшествия

В Суздальском районе на пожаре погиб мужчина

Огонь вспыхнул глубокой ночью
Ирина Мальцева
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Известие о пожаре, полыхнувшем в деревне Сизино под Суздалем в ночь на 11 мая, поступило в Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Владимирской области в полночь. К моменту приезда пожарных горело два стоящих рядом деревянных одноэтажных дома - №№3 и 5 на улице Главной. Общая площадь пожара составила более двухсот квадратов, сгорели кровля, внутренняя отделка и все вещи. Справиться с огнем смогли одиннадцать человек и пять машин. К сожалению, без жертв не обошлось – при разборе завалов одного из сгоревших домов, обнаружили останки пятидесятипятилетнего мужчины, личность которого сейчас устанавливается. Причины пожара также пока выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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