В Муроме с новой спортплощадки украли снаряды

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-11T10:12:43+03:00

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Неизвестные накануне Дня Победы побывали на площадке с силовыми тренажерами, недавно появившейся на бульваре Тихомирова, где с одного из тренажеров срезали цепь и похитили две гантели. Кроме того, украли и одну из урн с центральной аллеи парка. Сейчас поисками вандалов занимается полиция, изучают видеозаписи с камер наблюдения, а всех, кто стал свидетелем похищения или знает виновников пропажи, просят сообщить об этом в местный спортивный комитет, обещая вознаграждение за информацию. Кроме того, по поручению администрации округа Муром в парке усилил охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU