2019-05-10T15:32:10+03:00
Общество

9-минутный салют подытожил День Победы во Владимире

Более 80 тысяч человек посетили площадь Победы
Артем Бердник
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Как и в предыдущие годы, главным событием праздника стало шествие владимирского «Бессмертного полка» от Садовой площади на площадь Победы.

Сразу после торжественного митинга начались концерты, развернулись полевые кухни, фотозоны и выставка военной техники.

Подытожило праздничный день то, ради чего практически весь город поздним вечером собрался на площади Победы. Салют из 1367 выстрелов, продолжавшийся 9 минут, подвел финишную черту городских торжеств в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По данным оргкомитета, в торжествах, проходивших на площади Победы 9 мая 2019 года, приняли участие более 80 тысяч горожан и гостей столицы Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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