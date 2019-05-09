Во Владимире пройдет международная научная конференция памяти святых Кирилла и Мефодия
Она состоится 15 и 16 мая
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15-16 мая во Владимире состоится XI-я Международная научная конференция, посвященная памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Церковь, государство и общество: образование и культура как основа национальной безопасности России».
Пресс-служба владимирской епархии РПЦ сообщает, что с приветственным словом к участникам конференции обратятся губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, глава администрации города Владимира Андрей Шохин, спикер ЗС региона Владимир Киселев, глава города Владимира Ольга Деева и главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев.
ИСТОЧНИК KP.RU