2019-05-09T15:50:17+03:00
Общество

Во Владимире пройдет международная научная конференция памяти святых Кирилла и Мефодия

Она состоится 15 и 16 мая
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

15-16 мая во Владимире состоится XI-я Международная научная конференция, посвященная памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Церковь, государство и общество: образование и культура как основа национальной безопасности России».

Пресс-служба владимирской епархии РПЦ сообщает, что с приветственным словом к участникам конференции обратятся губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, глава администрации города Владимира Андрей Шохин, спикер ЗС региона Владимир Киселев, глава города Владимира Ольга Деева и главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24