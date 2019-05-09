2019-05-09T11:23:56+03:00
Общество

На площади Победы начался парад техники

Перед этим владимирцев с праздником поздравили губернатор, председатель Заксобрания и митрополит Тихон
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Начало парада во Владимире.Начало парада во Владимире.Фото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

На площади Победы стартовал парад техники. Начался он с традиционного выезда двух правительственных машин, на которых командование объявило о старте парадного шествия.

Перед этим на площади прошел небольшой митинг. Сразу после "Бессмертного полка" к владимирцам с торжественными речами обратились губернатор Владимир Сипягин, председатель Законодательного собрания региона Владимир Киселев, а также митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Последний помимо поздравления с 9 мая поздравил всех собравшихся с Пасхой.

Затем по площади прошли полки дальней авиации, военных лётчиков, офицеров воздушно-космических сил, саперов, нацгвардии, спасателей и полиции. Однако все ждут, когда на площадь вывезут тяжелую технику.

Парад Победы во Владимире. Фото: Ольга МАКАРОВА

Парад Победы во Владимире.Фото: Ольга МАКАРОВА

Техника появилась в районе 11.10. По дороге проехали грузовики, а также тяжелые боевые комплексы.

Парад Победы. Фото: Ольга МАКАРОВА

Парад Победы.Фото: Ольга МАКАРОВА

Фото: Ольга МАКАРОВА

Парад Победы. Фото: Ольга МАКАРОВА

Парад Победы.Фото: Ольга МАКАРОВА

Фото: Ольга МАКАРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирцы о "Бессмертном полке": "Дух захватывает от бесконечности рядов!"
Губернатор Владимир Сипягин в рядах "Бессмертного полка" несет портрет брата отца
На Площади Победы продают гвоздики за 60 рублей
В "Бессмертный полк" во Владимире уже записались 15 тысяч человек
У филармонии во Владимире начинает формироваться колонна Бессмертного полка
Заместитель губернатора Владимирской области Александр Трутнев отработал последний день в администрации
Владимирский уклонист получил штраф
В Гусь-Хрустальном восстановили мемориальную доску Солженицыну, которую разбили вандалы
На участке М-7 «Волга» появится новое покрытие
Гороховецкие полицейские останавливали машины, чтобы вручить водителям георгиевские ленточки
Бывший замначальник регионального УФСИН вернет полтора миллиона
Во Владимирской области на отдых в лагерях потратят 450 миллионов рублей
Во Владимире открыли мемориальную доску милиционера, спасшего людей ценой своей жизни
Во Владимирской области ожидается аномальная жара
Губернатор Владимирской области за год заработал 2 миллиона рублей
Во Владимире началось благоустройство дворовых территорий
в ВлГУ пройдет чемпионат по компьютерному многоборью среди людей старшего возраста
Около 600 владимирцев поучаствовали в фестивале ГТО «Наша Победа»
Владимирские пожарные 12 раз за сутки выезжали на загорание мусора
Во Владимирской области стартует акция "Гостиная счастья"
В Судогодской ЦРБ отремонтированы отделение реанимации и операционная гинекологического отделения
Фракция КПРФ решила бойкотировать заседания ЗС Владимирской области
9 мая в Энергетике перекроют центральную дорогу
Во Владимире уклониста оштрафовали на 50 тысяч рублей
Заместители губернатора Владимирской области проведут встречу с гражданами
Владимирский филиал «Т Плюс» начинает гидравлические испытания на тепловых сетях
Во Владимирской области пропал 19-летний юноша
В Меленках сгорел жилой дом