На площади Победы начался парад техники

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-09T11:23:56+03:00

Перед этим владимирцев с праздником поздравили губернатор, председатель Заксобрания и митрополит Тихон

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На площади Победы стартовал парад техники. Начался он с традиционного выезда двух правительственных машин, на которых командование объявило о старте парадного шествия.

Перед этим на площади прошел небольшой митинг. Сразу после "Бессмертного полка" к владимирцам с торжественными речами обратились губернатор Владимир Сипягин, председатель Законодательного собрания региона Владимир Киселев, а также митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Последний помимо поздравления с 9 мая поздравил всех собравшихся с Пасхой.

Затем по площади прошли полки дальней авиации, военных лётчиков, офицеров воздушно-космических сил, саперов, нацгвардии, спасателей и полиции. Однако все ждут, когда на площадь вывезут тяжелую технику.

Парад Победы во Владимире.Фото: Ольга МАКАРОВА

Техника появилась в районе 11.10. По дороге проехали грузовики, а также тяжелые боевые комплексы.

Парад Победы.Фото: Ольга МАКАРОВА

Фото: Ольга МАКАРОВА

Парад Победы.Фото: Ольга МАКАРОВА

Фото: Ольга МАКАРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU