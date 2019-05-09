Владимирцы о "Бессмертном полке": "Дух захватывает от бесконечности рядов!"
В акции приняло участие около 20 тысяч человек
"Бессмертный полк"-2019.Фото: Сергей МОРКОВКИН
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"Бессмертный полк" во Владимире дошел до площади Победы. Люди на площади уже выкладывают в соцсети фото с праздника, а также делятся впечатлениями.
"Очень круто все выглядит! Полк просто бесконечный, аж дух захватывает!", пишут горожане в сообщениях у себя на страницах. Наш журналист, идущий в рядах "Бессмертного полка" отмечает, что в этом году как никогда много молодежи.
- Хотя и тесно, но все очень вежливые, - говорит он. - Чувствуется какая-то восторженность в происходящем!
ИСТОЧНИК KP.RU