2019-05-09T10:33:26+03:00
Общество

Владимирцы о "Бессмертном полке": "Дух захватывает от бесконечности рядов!"

В акции приняло участие около 20 тысяч человек
Сергей МОРКОВКИН
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"Бессмертный полк"-2019."Бессмертный полк"-2019.Фото: Сергей МОРКОВКИН
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"Бессмертный полк" во Владимире дошел до площади Победы. Люди на площади уже выкладывают в соцсети фото с праздника, а также делятся впечатлениями.

"Очень круто все выглядит! Полк просто бесконечный, аж дух захватывает!", пишут горожане в сообщениях у себя на страницах. Наш журналист, идущий в рядах "Бессмертного полка" отмечает, что в этом году как никогда много молодежи.

- Хотя и тесно, но все очень вежливые, - говорит он. - Чувствуется какая-то восторженность в происходящем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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