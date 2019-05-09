2019-05-09T10:25:47+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин в рядах "Бессмертного полка" несет портрет брата отца

Вместе с ним идут его замы Александр Байер и Марина Чекунова
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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В рядах "Бессмертного полка" пополнение из ряда областных начальников. Губернатор Владимир Сипягин идет с портретом брата отца - лейтенанта Евгения Яковлевича Сипягина. В семье Сипягиных воевало несколько человек, в том числе дед губернатора, однако фото сохранилось лишь Евгения Яковлевича. Последний воевал храбро и погиб под Великими Луками.

Вместе с ним в ряды полка встали вице-губернаторы Александр Байер и Марина Чекунова. У Александра Байера воевал дед Семен Андреев. Начинал в Сталинграде, закончил в госпитале в Кёнигсберге.

У Марины Чекуновой тоже в руках портрет деда Николая Исаева. Он был призван из Краснодарского края (сам уроженец Кемеровской области). Занимался ремонтом военной техники, в том числе танков. Дошел до Австрии.

"Бессмертный полк"-2019 Фото: Сергей МОРКОВКИН

"Бессмертный полк"-2019Фото: Сергей МОРКОВКИН

Фото: Сергей МОРКОВКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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