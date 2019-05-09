На Площади Победы продают гвоздики за 60 рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-09T09:48:00+03:00

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По традиции во время празднования дня Победы во Владимире на площади Победы работает много бизнесменов. Помимо традиционных сладостей, еды и шариков продается и символика дня Победы.

Например, значки с георгиевскими ленточками продаются за сто рублей, пилотки для детей - за 300-400. Кроме того, многие активно торгуют цветами. Гвоздики, которые скупают активнее всего (для того, чтобы возложить цветы к вечному огню), стоят по 60 рублей за штуку.

Также на площади Победы стоит военная техника - танки и пушки - которые уже облюбовали дети. Полевая кухня тоже есть, но ее пока не открыли, хотя горожане уже хотят отведать каши.

ИСТОЧНИК KP.RU