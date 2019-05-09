В "Бессмертный полк" во Владимире уже записались 15 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-09T09:39:49+03:00

А ждут около 20 тысяч человек

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Организаторы акции "Бессмертный полк" во Владимире соообщают, что владимирцы активно записываются. К 9.30 желание пройти в колонне полка изъявили 15 тысяч человек.

При этом колонны еще продолжают фомироваться. Поэтому к началу шествия от областной филармонии ожидается, что соберется около 20 тысяч человек. В том числе ожидается, что среди владимирцев пойдут и известные политики, представляющие городскую и областную администрации.

В том числе, среди горожан должны пойти сити-менеджер Андрей Шохин и губернатор Владимир Сипягин. Последний собирается идти в конце колонны, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU