У филармонии во Владимире начинает формироваться колонна Бессмертного полка

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-09T08:47:20+03:00

В прошлом году в "Бессмертном полку" прошли 22 тысячи человек Фото: Ольга МАКАРОВА

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Во Владимире начинаются праздничные мероприятия в честь дня Победы. Уже в 9.00 у Владимирской областной филармонии начнется формирование колонн "Бессмертного полка".

В прошлом году портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, несли 22 тысячи владимирцев. В этом году чиновники ожидают на несколько тысяч участников больше. Шествие начнется в 10.00 от Садовой площади до площади Победы, где традиционно пройдет митинг и военный парад. Стоит отметить, что в параде поучаствуют 30 фронтовиков – всем уже за 90 лет. Городские чиновники подарят им на площади подарки - продуктовые пакеты. В 18.00 на площади Победы начнется большой концерт, а в 22.00 прогремит салют.

"Комсомолка" будет подробно следить за мероприятиями в честь победы в Великой Отечественной войне. Следите за обновлениями на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU