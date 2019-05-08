2019-05-08T19:10:36+03:00
Общество

Заместитель губернатора Владимирской области Александр Трутнев отработал последний день в администрации

Чиновник ушел в отставку
Алексей СУХОВ
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8 мая был последний рабочий день заместителя Губернатора области по сельскому хозяйству Александра Трутнева. Распоряжение об освобождении от замещаемой должности по его инициативе подписал глава региона Владимир Сипягин.

Напомним, с 6 мая губернатор перераспределил обязанности между своими заместителями. Департамент сельского хозяйства и продовольствия теперь находится под контролем первого заместителя главы региона, курирующего вопросы промышленности и экономической политики.

Также он будет отвечать за реализацию государственных полномочий в сферах: проведения единой государственной политики в области имущественных и земельных отношений; осуществления от имени региона действий по защите имущественных прав и законных интересов Владимирской области в отношении областного государственного имущества; агропромышленной политики и продовольственной безопасности; ветеринарии; надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

Сама же должность заместителя Губернатора по сельскому хозяйству после увольнения Александра Трутнева будет сокращена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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