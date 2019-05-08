Владимирский уклонист получил штраф

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-08T18:13:23+03:00

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Молодой владимирец, как положено, прошел медкомиссию и был признан годным к службе с незначительными ограничениями. Призывник получил повестку о необходимости явиться в военный комиссариат, лично расписался за нее, но для отправки по месту службы не пришел без уважительных причин. Октябрьский районный суд признал молодого человека виновным в уклонении от призыва на военную службу без законных оснований и назначил наказание – штраф в размере пятидесяти тысяч рублей. Возвращать деньги владимирец будет частями – десять месяцев по пять тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU