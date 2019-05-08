2019-05-08T17:15:30+03:00
Общество

На участке М-7 «Волга» появится новое покрытие

В местах работ возможны небольшие ограничения движения
Артем Бердник
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Федеральные дорожники выполнят работы по устройству слоев износа на 6,5 км «южного обхода» Владимира. На участках с169 по 174 км и с 182 по 183 км М-7 «Волга» появится новое покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Технология устройства слоев износа позволяет защитить дорожное покрытие от преждевременного разрушения, а также повысить ровность и сцепление. Дорога с новым слоем будет иметь надлежащую шероховатость, водонепроницаемость и износостойкость.

Краткосрочные ремонтные работы на участках автодороги начнутся 13 мая и будут вестись «захватками».

В местах работ возможны небольшие ограничения движения и сужение проезжей части. При надобности дорожники будут регулировать транспортные потоки. На участках ремонтных работ можно будет передвигаться не быстрее 40 км/ч.

Напомним, что в 2019 году во Владимирской области будет отремонтировано 53 км федеральных автодорог.

Осенью завершится капитальный ремонт участков трассы М-7 «Волга» с 99 по 101 и с 103 по 107 км (в районе г.Покров), с 140 по 144 км, на 156-м км (в н.п. Демидово) и на 2-километровом участке с 161 по 163 км (в н.п.Ворша). Кроме того, к концу строительного сезона будет введен в строй после капитального ремонта 11-километровый участок подъездной дороги к Иваново (с 10 по 21 км, в черте Владимира). Еще 18 километров дороги будет отремонтировано на подъезде к Владимиру со стороны Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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