2019-05-08T17:06:12+03:00
Общество

Гороховецкие полицейские останавливали машины, чтобы вручить водителям георгиевские ленточки

Многие сразу прикрепляли ее на одежду
Валерия Рудометова
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Гороховецкие полицейские и волонтеры организовали акции на улицах города, сообщает пресс-служба УМВД. Госавтоинспекторы останавливали автомобили и после проверки документов вручали водителям георгиевские ленточки, а волонтеры напоминали водителям о том, что оранжево-черная лента – символ героизма, воинской доблести и славы защитников России, а также рассказывали о правилах ношения ленты.

Горожане с благодарностью принимали георгиевские ленты, а многие сразу же вешали ее на левую сторону одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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