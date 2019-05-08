Гороховецкие полицейские останавливали машины, чтобы вручить водителям георгиевские ленточки
Многие сразу прикрепляли ее на одежду
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Гороховецкие полицейские и волонтеры организовали акции на улицах города, сообщает пресс-служба УМВД. Госавтоинспекторы останавливали автомобили и после проверки документов вручали водителям георгиевские ленточки, а волонтеры напоминали водителям о том, что оранжево-черная лента – символ героизма, воинской доблести и славы защитников России, а также рассказывали о правилах ношения ленты.
Горожане с благодарностью принимали георгиевские ленты, а многие сразу же вешали ее на левую сторону одежды.
ИСТОЧНИК KP.RU