2019-05-08T16:54:20+03:00
Происшествия

Бывший замначальник регионального УФСИН вернет полтора миллиона

Деньги пойдут в бюджет
Ирина Мальцева
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Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал бывшего заместителя начальника УФСИН России по Владимирской области вернуть государству полтора миллиона рублей. Экс-сотрудника федеральной службы исполнения наказаний еще в июле 2017 года признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере, а также покушении на взятку. Как установил суд, в 2014 году он организовал схему с откатами за содействие ИК-7 в получении госконтрактов. В качестве платы он ждал взятки в величине, кратной определенному количеству процентов от суммы контракта. Приговором суда ему дали восемь с половиной лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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