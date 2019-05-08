2019-05-08T16:15:14+03:00
Общество

Во Владимирской области на отдых в лагерях потратят 450 миллионов рублей

Это на 13 миллионов больше, чем в прошлом году
Валерия Рудометова
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Все лагеря Владимирской области, а их 395, проверят на готовность к приему детей: от качества питания до оснащения медпунктов. Особое внимание уделят безопасности: сигнализациям, системам оповещения, видеокамерам.

В 2019 году на организацию детского оздоровительного отдыха направят 454 млн рублей, что на 13 млн рублей больше прошлого года. По данным администрации Владимирской области, в лагерях разработано 300 профильных смен, которые примут более 85 тысяч школьников.

Уже проработана логистика – как и кто будет доставлять детей до лагерей и забирать их обратно. В финальной стадии находится и процесс отбора поставщиков продуктов питания. Их выбирают на конкурсной основе.

Планируется, что в первом квартале 2019 года в лагерях отдохнут 2800 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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