Во Владимире открыли мемориальную доску милиционера, спасшего людей ценой своей жизни

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-08T15:59:34+03:00

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Вечером 19 января 1996 года Сергей Белянин в свободное от службы время сидел в кафе. Один из посетителей сильно напился, и к 22-м часам достал газовый пистолет и стал угрожать всем присутствующим, что сейчас все взорвет. Милиционер вмешался, вывел угрожавшего на улицу. Посетители заведения лишь услышали громкий взрыв несколько минут спустя. Оказалось, что в руке пьяного дебошира взорвалась ручная граната. В результате взрыва Сергей Белянин погиб. За проявленный героизм старший сержант милиции был посмертно награжден орденом Мужества.

8 мая в его честь во владимирской школе №34, в присутствии матери и внучки погибшего была открыта мемориальная доска. Право ее открыть было предоставлено членам семьи погибшего героя, а также начальнику регионального управления вневедомственной охраны полковнику полиции Александру Севостьянову. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске героя, спасшего людей ценой своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU