2019-05-08T15:16:22+03:00
Общество

Во Владимирской области ожидается аномальная жара

Высокая температура воздуха будет до 11 мая
Валерия Рудометова
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На майские выходные во Владимирской области ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше нормы.

Такая погода повышает риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с природными пожарами. Нужно помнить, что в регионе установлен особый противопожарный режим. Строго запрещено разведение открытого огня, в том числе – сжигание мусора, палы сухой травы, приготовление шашлыков. Это может привести к природным пожарам, из-за которых запросто загорится лес и жилые дома.

Пресс-служба МЧС сообщает, что в жаркую погоду не стоит купаться в реках и озерах - еще не открыт купальный сезон, пляжи не проверены, а значит, есть опасность для жизни человека.

В течение праздничных и выходных дней территориальная подсистема РСЧС Владимирской области функционирует в режиме «Повышенная готовность».

При возникновении происшествий звоните на телефоны: «101», «112» (с мобильного), «01» (с городского).

ИСТОЧНИК KP.RU

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