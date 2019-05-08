2019-05-08T15:12:26+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области за год заработал 2 миллиона рублей

И купил два земельных участка
Сергей МОРКОВКИН
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Вслед за народными избранниками Заксобрания и владимирского горсовета данные о доходах за 2018 год опубликовали губернатор и его заместители. Декларация самого губернатора Владимирской области Владимира Сипягина отличается от данных за 2017 год, когда он был депутатом ЗС. За 2018 год глава региона заработал 2 миллиона 92 тысячи рублей, это на 400 тысяч рублей больше, чем в бытность Владимира Сипягина депутатом ЗакСобрания. Кроме того, у губернатора в собственности появилось два больших земельных участка (8,2 и 13 гектаров). Кроме того, во владении главы региона осталась квартира на 89,6 квадратных метров. Еще одна квартира на 184 "квадрата" у Владимира Сипягина находится в долевой собственности.

Машин, гаражей и парковочных мест в собственности губернатора Владимирской области не значится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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