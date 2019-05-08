2019-05-08T14:56:50+03:00
Общество

Во Владимире началось благоустройство дворовых территорий

Несколько дворов уже готовятся к сдачу
Артем Бердник
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В 2019 году во Владимире была запущена программа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, включенных в программу «Формирование современной городской среды — 2019».

На данный момент работы ведутся во дворах жилых домов по ул. Белоконской, 12, ул. Мира, 39, проспекту Строителей, 32, ул. Нижняя Дуброва, 44. Другие объекты - например, дворы домов по ул. Комиссарова, 37-а и ул. Усти-на Лабе, 8 - уже готовятся к сдаче.

По указанию Андрея Шохина, торги в этом году были организованы оперативно. На большинстве объектов подрядчики уже приступили к работе. Во время торгов мэрии удалось сэкономить 2 миллиона 954 тысячи рублей.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, опубликован на официальном сайте администрации г. Владимира (http://vladimir-city.ru/news/main/1023345/ и http://vladimir-city.ru/news/main/1023485/).

ИСТОЧНИК KP.RU

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