Владимирские пожарные 12 раз за сутки выезжали на загорание мусора

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-08T13:59:45+03:00

На особом контроле - полигон твердых бытовых отходов в Гусь-Хрустальном

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За минувшие сутки – 7 мая - пожарные Владимирской области выезжали на 20 пожаров, из них: 2 выезда на загорание сухой растительности, 12 – на загорание мусора и 6 – на техногенные пожары.

На техногенных пожарах пострадал 1 человек – в жилом доме в городе Суздале спасли женщину 1924 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на особом контроле у них находится полигон твердых бытовых отходов в Гусь-Хрустальном районе, где тлеет мусор отдельными очагами.

ИСТОЧНИК KP.RU