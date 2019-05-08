Во Владимирской области стартует акция "Гостиная счастья"

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-08T13:58:42+03:00

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В рамках празднования Международного дня семьи и в преддверии Дня семьи, любви и верности во всех городских округах и муниципальных районах Владимирской области проводится региональная акция «Гостиная счастья».

Мероприятие объединит многодетные и приёмные семьи, представителей трудовых династий, семейные пары, празднующие юбилей совместной жизни.

Торжественное открытие акции состоится 15 мая в 14.00 в Муроме, где будут чествовать пять семей, в том числе семью, воспитывающую ребенка-инвалида, семью, построившую жизнь в соответствии с традициями православной христианской культуры, многодетную семью, активную семью и супружескую пару, празднующую 50-летний юбилей брака.

После этого акция пройдет в Петушинском районе, Гусь-Хрустальном, Радужном. А завершится 5 июля в Юрьев-Польском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU