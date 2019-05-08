В Судогодской ЦРБ отремонтированы отделение реанимации и операционная гинекологического отделения
В Судогодской ЦРБ отремонтированы отделение реанимации и операционная гинекологического отделения. В этом году гинекологическое отделение будет оснащено современной техникой на сумму свыше 3,5 млн рублей.
В частности, арсенал медиков пополнится гистерорезектоскопом. С его помощью специалисты смогут выполнять сложные гинекологические операции с использованием малотравматичных методов.
В отделении реанимации установлена централизованная система подачи кислорода. Данная система смонтирована в том числе в операционном блоке и в отделении паллиативной медицинской помощи. Кроме того, в реанимационной палате развернуты дополнительные койки для послеоперационных пациентов.
На очереди – ремонт детской поликлиники, который пройдет уже в текущем году. Откроется бережливая регистратура, появятся удобные места ожидания.
В планах – дальнейшее оснащение современным оборудованием операционного блока, приемного отделения и установка дополнительного лифта для маломобильных пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU