Фракция КПРФ решила бойкотировать заседания ЗС Владимирской области

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-08T13:50:51+03:00

По мнению партии, ЗакСобрание игнорирует их законопроекты

Изменить размер текста: A A

8 мая на пресс-конференции фракции КПРФ в ЗС Владимирской области руководитель парламентской группы Максим Шевченко заявил о бойкоте заседаний ЗС. По мнению руководителя фракции, ЗакСобрание игнорирует законопроекты КПРФ.

При этом, в КПРФ заявили, что готовы вернутся к работе в ЗакСобрании в случае, если фракция будет услышана в ЗС. Отметим, следующее заседание ЗС состоится 30 мая.

Среди представителей КПРФ заработную плату с ЗС получает только вице-спикер областного парламента и руководитель областного отделения партии Антон Сидорко.

ИСТОЧНИК KP.RU