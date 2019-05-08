2019-05-08T11:46:39+03:00
Происшествия

Во Владимире уклониста оштрафовали на 50 тысяч рублей

Молодой человек не пришел в военкомат по повестке
Артем Бердник
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25 марта Октябрьский районный суд города Владимира постановил приговор юноше, уклонявшемуся от призыва на военную службу, не имея на это законных оснований. По информации суда, уклонист прошел медицинское обследование и решением призывной комиссии был признан годным к службе. После прохождения медкомиссии владимирец под личную роспись получил повестку о явке в военкомат для отправления на службу, но в установленное время не явился.

Причин для неявки у молодого человека не было, что доказало следствие. За попытку улониться от армии суд назначил юноше наказание — штраф 50000 рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев частями по 5000 рублей ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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