Во Владимире уклониста оштрафовали на 50 тысяч рублей
25 марта Октябрьский районный суд города Владимира постановил приговор юноше, уклонявшемуся от призыва на военную службу, не имея на это законных оснований. По информации суда, уклонист прошел медицинское обследование и решением призывной комиссии был признан годным к службе. После прохождения медкомиссии владимирец под личную роспись получил повестку о явке в военкомат для отправления на службу, но в установленное время не явился.
Причин для неявки у молодого человека не было, что доказало следствие. За попытку улониться от армии суд назначил юноше наказание — штраф 50000 рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев частями по 5000 рублей ежемесячно.
ИСТОЧНИК KP.RU