Заместители губернатора Владимирской области проведут встречу с гражданами

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-08T11:30:32+03:00

Они ответят на все вопросы и предложения жителей области

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В мае 2019 года руководители администрации Владимирской области проведут несколько приемов местных жителей по личным вопросам. Врио заместителя Губернатора Александр Байер встретится с жителями региона дважды – 8-го и 21-го мая.

Врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов проведет личный прием 16-го мая, врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова – 22-го мая.

Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв ответит на вопросы и выслушает предложения граждан на личном приеме 14-го мая с 14.00.

Приемы граждан будут проходить по адресу: Владимир, Октябрьский проспект, дом 21 (вход с левой стороны – через приемную по обращениям граждан). Время приема жителей заместителями главы региона – с 10.00 до 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU