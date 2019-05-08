Во Владимирской области пропал 19-летний юноша
Более двух недель о его нахождении ничего не известно
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Коприхин Максим Владимирович 21 апреля 2019 года вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поисковый отряд "Лиза Алерт" по Владимирской области сообщает, что 19-летний юноша родом из Петушков, но находиться может в любом районе области.
Особые приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.
Был одет: чёрная удлинённая куртка, чёрная толстовка, чёрные брюки, светлые кроссовки с оранжевым рисунком.
Если вы видели Максима, то обязательно сообщите об этом инфоргу Валентине: +79190024837
ИСТОЧНИК KP.RU