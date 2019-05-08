Во Владимирской области пропал 19-летний юноша

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-08T10:46:22+03:00

Более двух недель о его нахождении ничего не известно

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Коприхин Максим Владимирович 21 апреля 2019 года вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поисковый отряд "Лиза Алерт" по Владимирской области сообщает, что 19-летний юноша родом из Петушков, но находиться может в любом районе области.

Особые приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

Был одет: чёрная удлинённая куртка, чёрная толстовка, чёрные брюки, светлые кроссовки с оранжевым рисунком.

Если вы видели Максима, то обязательно сообщите об этом инфоргу Валентине: +79190024837

ИСТОЧНИК KP.RU