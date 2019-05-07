Владимирские хоры завоевали несколько наград международного музыкального фестиваля в Москве

СЕГОДНЯ 18:58 2019-05-07T18:58:02+03:00

Фестиваль объединил 23 тысячи участников из России и разных стран мира

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В этом сезоне XVII международный детско-юношеский музыкальный фестиваль «Звучит Москва» объединил 23 тысячи участников из России и разных стран мира. Среди зарубежных гостей фестиваля были коллективы и солисты из Австрии, Армении, Белоруссии, Италии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Швейцарии, Китая, Кореи и других стран. Россию представляли коллективы из 29 регионов.

Фестиваль включил в себя конкурсные смотры по восьми номинациям. Участники конкурсных прослушиваний выступили на лучших концертных площадках столицы.

Хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина стал обладателем Гран-При в номинации «Народное хоровое пение».

Также в этой номинации успешно выступил ансамбль народной песни «Цветень» 4 курса колледжа специальности «Сольное и хоровое народное пение» под управлением Ольги Козыревой - он стал лауреатом 1 степени. В номинации «Народное сольное пение» с успехом выступили студентки колледжа: Софья Круглина (лауреат 1 степени), Виктория Романова (лауреат 2 степени), учащаяся детской музыкальной школы при областном музыкальном колледже Екатерина Пужалова (лауреат 3 степени).

Владимирский камерный хор Центра классической музыки стал лауреатом 1 степени в двух номинациях - «Академическое хоровое пение» и «Лучшее исполнение произведений православной духовной музыки». Детская хоровая капелла завоевала звание лауреата 1 степени в номинации «Академическое хоровое пение» в средней возрастной категории.

В этой же номинации хорового пения лауреатами 2 степени стали хор младших классов детской музыкальной школы № 1 им. С.И.Танеева под управлением Галины Егоровой и концертный хор младших классов детской школы искусств № 2 им. С.С. Прокофьева под управлением Татьяны Аносовой.

ИСТОЧНИК KP.RU